التلفزيون الإيراني: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 54 والمصابون 978

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 54، كما قفز عدد المصابين إلى 978.

وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي: "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978. وعدد الوفيات 54"، ودعا المتحدث، الإيرانيين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنزل.

وكانت إيران أعلنت أمس السبت، وفاة النائب الإيراني المنتخب حديثا عن مدينة رشت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، محمد علي رمضاني بالفيروس".

كما ألقى حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتشار فيروس كورونا في بلاده، معتبرا أيضا أن سبب الانتشار السريع للفيروس، يعود لعدم جاهزية نظامها الصحي لمواجهة العدوى.