بسبب كورونا... إيران توقف إرسال مواكب السياحة الدينية إلى دمشق

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن توقيف الزيارات والقوافل الدينية إلى سوريا حتى نهاية شهر أذار/مارس المقبل.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن مصادر خاصة أنه تم اتخاذ القرار بتوقف إيفاد الزوار إلى سوريا حتى نهاية شهر أذار/مارس المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) المستجد.

ويذكر أن إيفاد قوافل الزيارة برا وجوا إلى العتبات المقدسة في العراق متوقف في الوقت الحاضر.

وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة الإيرانية أن العقوبات الأمريكية على البلاد قللت من قدراتها على مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي أودى بحياة 43 شخصا حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 593 حالة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 43.