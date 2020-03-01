رئيس الوزراء اليوناني يدعو مجلس الأمن القومي للاجتماع بشأن أزمة المهاجرين

دعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البلاد، اليوم الأحد، بشأن أزمة المهاجرين.

وتأتي دعوة رئيس الوزراء بعد توجه عدد كبير من المهاجرين إلى الحدود اليونانية بعد تخفيف تركيا للقيود.

وبدأ مهاجرون في التسلل عبر الحدود إلى اليونان من تركيا، اليوم الأحد، بينما تجمع الآلاف في محاولة للدخول بعد أن خففت أنقرة من القيود على تحركاتهم.

وقال مصدر في وزارة الدفاع اليونانية، لوكالة "رويترز"، إن 220 على الأقل وصلوا بحرا لجزيرة ليبسوس اليونانية صباح اليوم الأحد.

وإلى الشمال، خاضت مجموعات أخرى في النهر للعبور عند كاستانيي على الحدود بين البلدين.

وقالت تركيا، يوم الخميس، إنها لن تمنع من الآن فصاعدا مئات الآلاف من طالبي اللجوء على أراضيها من محاولة الوصول إلى أوروبا بعد أن قتلت ضربة جوية في سوريا المجاورة 33 من جنودها. ودفع ذلك الإعلان من أنقرة أعدادا من المهاجرين على الفور تقريبا للمسارعة إلى الحدود بينها وبين اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي.

وشهدت كاستانيي توترا، أمس السبت، بعد أن لجأت شرطة مكافحة الشغب لاستخدام الغاز المسيل للدموع لردع مئات المهاجرين القادمين من الجانب التركي والمطالبين بالدخول لليونان.