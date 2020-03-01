وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ليبلغ عدد الضحايا 20

أعلنت حكومة مدينة دايغو، جنوب شرق كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، وفاة ثلاثة أشخاص، بفيروس كورونا، في المدينة ليبلغ بذلك عدد الوفيات في البلاد 20 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن امرأة تبلغ من العمر 86 عاما، كانت في الحجر الصحي في منزلها بانتظار دخول المستشفى عقب التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.

وأفادت الوكالة بأنه قد تم نقل السيدة التي كانت مصابة أيضا بمرض السكري وفرط شحميات الدم (ارتفاع مستويات البروتين الدهني في الدم)، صباح اليوم إلى مركز طبي ولكنها توفيت بسبب ضيق في التنفس.

وأضافت الوكالة أن المتوفي الثاني هو رجل يبلغ من العمر 80 عاما، وكان قد ذهب إلى عيادة في مقاطعة تشيلجوك المجاورة، وقالت الحكومة إنه ثبت إصابته يوم الجمعة وتم نقله إلى المستشفى، لافتة إلى أنه مصاب بارتفاع ضغط الدم منذ فترة طويلة.

وفي وقت سابق من اليوم، توفي مريض يبلغ من العمر 83 عاما في دايغو كان يعاني من سكتة دماغية ومن ارتفاع ضغط الدم، حسبما ذكر كوون جون ووك، المسؤول في المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منه، في مؤتمر صحافي.

وحتى الساعة الرابعة مساءً، أعلنت كوريا الجنوبية عن 3736 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأن أكثر من 70 بالمئة من الحالات تتركز في دايغو، والتي يتفشى فيها الفيروس بين أفراد طائفة كنيسة شينتشونجي يسوع.