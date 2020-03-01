تركيا تعلن تدمير 3 منظومات دفاع جوي لسوريا وتقر بسقوط طائرة مسيرة في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين للجيش السوري في مدينة إدلب، بجانب تدمير طائرة مسيرة تركية في نفس المدينة بواسطة الدفاعات الجوية السورية.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أنه "تم إسقاط طائرتين من طراز سو – 24 تابعتين للجيش السوري"، مضيفة "تم تدمير 3 منظومات دفاع جوية تابعة للجيش السوري إحداها أسقطت طائرة مسيرة تركية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 1, 2020

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 1, 2020

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق اليوم، أن وحدات الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة تركية بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

كما أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، صباح اليوم، حظر جميع أنواع الطيران، وتحديدا الطيران المسير، في شمالي شرقي سوريا، فوق محافظة إدلب. وأكد البيان، أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي على أنه "طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

وتشهد محافظة إدلب السورية، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.