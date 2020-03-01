الشرطة التركية تجري عمليات تفتيش في مكتب "سبوتنيك" في تركيا... فيديو

أعلن ممثل وكالة "سبوتنيك التركي"، اليوم الأحد، أن الشرطة التركية تجري عمليات تفتيش في مكتب "سبوتنيك" في إسطنبول، مشيرا إلى أن الأمر صدر عن مكتب المدعي العام للمدينة، ولم يتم ذكر الأسباب.

وأضاف "تقوم الشرطة التركية بعمليات تفتيش في مكتب سبوتنيك في إسطنبول، وقد أصدر المدعي العام في إسطنبول مذكرة التفتيش، دون ذكر أي أسباب لهذه العملية".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة التركية عن اعتقال رئيس تحريرها، ماهر بوزتيبي، في تركيا.

كما أعلنت الخارجية الروسية، أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا" بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "ندعو السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث".

كما أعربت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغاريتا سيمونيان، عن استياءها إزاء اعتقال موظفي "سبوتنيك تركيا".

وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، بين الساعة 10:30 و 11:00 بتوقيت موسكو، منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.