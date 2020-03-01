نقل صحفيي "سبوتنيك" المحتجزين إلى قصر العدل في أنقرة

تم نقل ثلاثة من الصحفيين التابعين لوكالة "سبوتنيك تركيا" المحتجزين إلى قصر العدل في أنقرة، حيث سيدلون بشاهادات أمام المدعي العام.

ودعا اتحاد الصحفيين الروس السلطات التركية إلى التحقيق الفوري في حادث احتجاز موظفي "سبوتنيك تركيا" وتقديم الجناة إلى العدالة.

وقالت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، إن مجهولين اعتدوا على موظفي الوكالة في أنقرة مساء يوم السبت، ورددوا هتافات بأنهم "خونة للوطن، لأنهم يعملون مع الروس".

ولم يتصل ثلاثة موظفين تابعين لوكالة "سبوتنيك" بمكتب التحرير في موسكو، بعد ذهابهم إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتهم حول هجوم مجهولين على منازل موظفي "سبوتنيك" في أنقرة.

وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، بين الساعة 10:30 و 11:00 بتوقيت موسكو، منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.