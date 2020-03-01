"سامسونغ" و"إل جي" تغلقان مصنعين في كوريا الجنوبية بسبب "كورونا"

أعلنت شركتا "سامسونغ إلكترونكس" و"إل جي إنوتك"، اليوم الأحد، أن مصنعين لهما في كوريا الجنوبية أغلقا، بعد التأكد من إصابة عامل في كل منهما بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت "سامسونغ" إن مصنعها لأجهزة الهاتف المحمول في جومي بالقرب من دايجو، حيث تأكدت معظم الإصابات بفيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية، سيغلق حتى مساء اليوم الأحد، لإجراء أعمال التطهير بينما سيعاد فتح الطابق الذي عمل فيه العامل المريض بعد ظهر الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت أنه ثبت إصابة الموظف، أمس السبت، مضيفة أنها ستطبق "جميع الإجراءات الضرورية" لمنع انتشار الفيروس.

وخط جومي الذي أغلق مؤقتا الشهر الماضي، بعد اكتشاف حالة سابقة، ينتج الهاتفين "غلاكسي زد فليب" و"غلاكسي إس 20"، لكن بنسبة ضئيلة من إجمالي إنتاج الشركة من الهواتف المحمولة.

وأغلقت "إل جي إنوتك"، التي تورد الكاميرات للهاتف "أبل آيفون" مصنعها في جومي اليوم الأحد، بعد تأكد إصابة عامل، بحسب مسؤول بالشركة.

وقال إن المصنع سيغلق حتى يوم غد الاثنين، لإجراء عمليات تطهير.

وأعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع وفيات فيروس كورونا داخل البلاد إلى 2870 بعد تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والإصابات المؤكدة إلى 79 ألفا و824 بعد تسجيل 573 إصابة جديدة.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا- في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة، وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".