تركيا... إطلاق سراح ثلاثة من صحفيي "سبوتنيك تركيا" المحتجزين

أنقرة - سبوتنيك. وأكد مراسل "سبوتنيك" أن الصحفيين أخبروا أقاربهم بأنفسهم عن خبر إطلاق سراحهم ، وخرجوا لاحقا من مبنى القضاء.

وكان ممثل وكالة "سبوتنيك التركي"، أعلن اليوم الأحد، أن الشرطة التركية تجري عمليات تفتيش في مكتب "سبوتنيك" في إسطنبول، مشيرا إلى أن الأمر صدر عن مكتب المدعي العام للمدينة، ولم يتم ذكر الأسباب.

وأضاف "تقوم الشرطة التركية بعمليات تفتيش في مكتب سبوتنيك في إسطنبول، وقد أصدر المدعي العام في إسطنبول مذكرة التفتيش، دون ذكر أي أسباب لهذه العملية".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة التركية عن اعتقال رئيس تحريرها، ماهر بوزتيبي، في تركيا.