قبيل ساعات من إجرائها… أطقم طبية داخل مقار الانتخابات الإسرائيلية خوفا من كورونا

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم، الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية قررت نشر أطقم طبية داخل انتخابات الكنيست، تخوفا من انتشار أو تفشي فيروس "كورونا" الجديد، خاصة بعد الإعلان عن 7 حالات إسرائيلية مصابة بالفيروس.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن وزارة الصحة الإسرائيلية اطلقت تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين الذين شددت عليهم الحكومة تواجدهم في منازلهم في حالة عزل انفرادي، بعد انتشار فيروس كورونا، عدم الخروج للتصويت، حتى لا تنقل العدوى.

ونوهت السلطات الإسرائيلية إلى أنه على من يشعر ضيق التنفس وبحرارة تتخطى الـ38 درجة، ألا يخرجوا للتصويت، وينقلوا العدوى بدورهم.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ23 غدا الاثنين، على يومين متتاليين، يشارك فيها 29 قائمة حزبية، ويتنافس فيها كل من حزب "الليكود" الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالي، وحزب "أرزق أبيض"، بقيادة الجنرال بيني غانتس.

وتعد هذه الانتخابات هي الثالثة خلال 11 شهرا فقط، بعدما فشل كل من نتنياهو وغانتس في تشكيل ائتلاف حكومي حينما كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، كل منهما بتشكيلها، كل على حده.