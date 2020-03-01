نقيب الصحفيين الأتراك: اعتقال رئيس تحرير "سبوتنيك تركيا" و3 صحفيين انتهاك صارخ لحرية الإعلام

وقال رئيس نقابة الصحفيين في تركيا، غوكهان دورموش، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "اعتقال رئيس تحرير سبوتنيك تركيا، ماهر بوزتيبي، و3 من موظفي الوكالة، يعتبر انتهاكاً لحرية الإعلام وحق الحصول على المعلومات".

وأضاف "تريد السلطات التركية جعل الصحفيين يدفعون ثمن توتر العلاقات بين روسيا وتركيا على خلفية الهجوم على الجنود الأتراك في محافظة إدلب السورية".

وتابع "سبوتنيك مؤسسة إعلامية روسية لا تقوم سوى بنشاطات إعلامية، إلا أن السلطات التركية تقوم بجعل العاملين في الوكالة يدفعون ثمن التوتر بين البلدين، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا".

وطالب دورموش السلطات التركية "بإطلاق سراح العاملين في وكالة سبوتنيك، وعلى رأسهم رئيس تحريرها، فورا".

وأعلنت النيابة العامة التركية، اليوم أنها لم تجد أي مؤشرات على أعمال إجرامية في أنشطة ثلاثة من صحفيي "سبوتنيك تركيا".

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت السلطات التركية سراح الصحفيين المحتجزين.

وأكد مراسل "سبوتنيك" أن الصحفيين أخبروا أقاربهم بأنفسهم عن خبر إطلاق سراحهم، وخرجوا لاحقا من مبنى القضاء.

ودعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، مولود تشاووتش أوغلو، الجانب التركي لتسوية الوضع القائم حول احتجاز صحفيي وكالة "سبوتنيك" في أسرع وقت، وتوفير سلامتهم.

يذكر أن أشخاص يرددون شعارات قومية اقتحموا يوم أمس السبت أماكن إقامة الموظفين المحليين لوكالة "سبوتنيك تركيا" ووجهوا تهديدات بحقهم، مطالبين وقف ممارسة أنشطتهم المهنية.