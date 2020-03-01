إطلاق سراح رئيس تحرير "سبوتنيك" في تركيا

أعلنت زوجة رئيس تحرير "سبوتنيك تركيا"، ماهر بوزتيبي، عن إطلاق سراحه، بعد احتجازه، اليوم الأحد، في اسطنبول.

وقالت زوجته لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "تم إطلاق سراح ماهر".

في وقت سابق، أفادت النيابة العامة التركية بأنها لم تجد أي مؤشرات على أعمال إجرامية في أنشطة ثلاثة من صحفيي "سبوتنيك تركيا".

يتبع...