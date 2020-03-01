أمريكا تستعد لاختبار آلاف الإصابات المحتملة بكورونا

كشف وزير الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة، اليوم الأحد، عن امتلاك بلاده نحو 75 ألف مجموعة تشخيصية للكشف عن فيروس كورونا في الوقت الراهن.

وقال الوزير أليكس عازار، في مقابلة مع تلفزيون "إيه بي سي"، إن بلاده تعتزم زيادة هذا العدد بشكل كبير للغاية خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن هناك اختبارات لمراقبة المصابين بأعراض تشبه الإنفلونزا تجري بالفعل في المناطق الحضرية الرئيسية، بما في ذلك، سان فرانسيسكو، لكنه يأمل في توسيع نطاق هذه الاختبارات في أنحاء البلاد.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لاحتواء الوباء سريع الانتشار، مضيفًا: "من المحتمل أن يكون هناك انتشار أكبر للفيروس في الولايات المتحدة، ومن غير الواضح كيف سيكون التفشي واسع النطاق".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، وقوع أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد، فيما أعلن مسؤولون قيودا جديدة تتعلق بالسفر من وإلى الدول الأكثر تأثرا بالفيروس.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن حالة الوفاة الأولى هي "لسيدة في أواخر الخمسينات من العمر"، وذكر أن 22 شخصا في الولايات المتحدة أصيبوا بالفيروس، وأن ظهور المزيد من الحالات "أمر محتمل".

من جانبه، قال نائب الرئيس، مايك بنس، إن مجموعة العمل التي يقودها للتعامل مع تفشي المرض التقت وتوصلت لعدة قرارات أقرها الرئيس، من بينها توسيع الحظر على السفر من وإلى إيران بحيث "يشمل أي أجنبي زار إيران خلال 14 يوم مضت".

كما نصح المواطنين الأمريكيين بعدم السفر لبعض المناطق بإيطاليا وكوريا الجنوبية التي هي الأكثر تأثرا بالفيروس".