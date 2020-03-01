الخارجية اليونانية تنفي تقارير تركية حول عبور آلاف السوريين الحدود

قالت وزارة الشؤون الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، إن "تركيا تقوم بحملة تضليل وأن التقارير التي تفيد بعبور عشرات الآلاف من المهاجرين الذين دخلوا اليونان غير صحيحة".

وكتبت الوزارة عبر موقع تويتر "لا يمكن لأحد عبور الحدود اليونانية. لا يتم السماح بالدخول لكل الذين يحاولون التسلل بشكل غير قانوني غير"، مشيرة إلى أن الأرقام التي أشارت إليها السلطات التركية "خاطئة ومضللة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده فتحت حدودها مع الاتحاد الأوروبي للاجئين السوريين. بينما قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأحد، إن 76358 مهاجراً عبروا الحدود بالفعل.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مبينًا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة، جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي السبت، أثناء مشاركته في لقاء مع نواب حزبه "العدالة والتنمية" في إسطنبول.