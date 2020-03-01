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16:47 GMT01 مارس/ آذار 2020
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    ظهور فيروس كورونا في إيران

    وزير الصحة الإيراني: سنقضي على "كورونا" بأسرع وقت ومعدلات الشفاء "مفرحة"

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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    أعرب وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد، عن سعادته بمعدلات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا قدرة البلاد على القضاء على الفيروس بأسرع وقت.

    طهران - سبوتنيك. وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "سنقضي على فيروس كورونا في أسرع وقت، وعدد الحالات التي تعافت، وهو 175 حالة، مفرح للغاية وجيد جدا".

    جنود دورية أمن الحدود الهندية على طول الحدود مع باكستان في قطاع رانبير سينغ بورا بالقرب من جامو 26 فبراير/ شباط 2019
    © REUTERS / Mukesh Gupta
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    وحث المواطنين على "الالتزام في منازلهم والاستمرار في إلغاء جميع حفلات الأعراس ومراسم العزاء، وعدم المشاركة في أي تجمع".

    وأضاف "لدينا مشروع لمكافحة فيروس كورونا سنبدأ به خلال يومين، وسنقوم بنشر 300 ألف شخص من الطواقم الطبية في المدن، وستبحث عن أي حالة مصابة بالفيروس بشكل سريع".

    واليوم قال قيادي في الحرس الثوري الإيراني، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم الأحد، إن الحرس خصص منشآت في أنحاء البلاد للمساعدة في القضاء على فيروس كورونا الجديد.

    وأضاف القيادي "أنشأنا مراكز في أنحاء البلاد لمساعدة الناس على مواجهة الفيروس... نحتاج إلى تعاون على مستوى البلاد للتصدي لتلك الأزمة. على المواطنين اتباع ارشادات المسؤولين في قطاع الصحة".

    وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، بلوغ حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد 54 حالة.

    وأعلن متحدث الوزارة، كيانوش جهانبور، "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 978 إصابة، ووصل عدد الوفيات إلى 54 حالة وفاة".

    جاء ذلك بعد وقوع 11 حالة وفاة جديدة و 385 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، بحسب المتحدث، الذي أوضح أن "حالات التعافي من فيروس كورونا بلغت 175 حالة".

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    وزارة الصحة الإيرانية, إيران, أخبار إيران اليوم, أخبار إيران, فيروس كورونا
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