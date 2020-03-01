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18:17 GMT01 مارس/ آذار 2020
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    السفير الصيني في القاهرة يعلق على زيارة وزيرة الصحة المصرية لبكين

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    قال السفير الصيني في القاهرة لياو ليتشيانغ، إن الصينيين يبذلون كل ما في وسعهم، لمكافحة فيروس كورونا، مضيفا: "نعتبر أنفسنا الجبهة الأمامية لمكافحة هذا الفيروس الشرس".

    مصنع صيني للصلب
    © AFP 2019 / Fred Dufour
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    ونقلت تصريحات السفير صحيفة "الأهرام" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تصريحات ليتشيانغ، جاءت، خلال مؤتمر صحفى، بمطار القاهرة، بمشاركة وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد. 

    وقال السفير الصيني: "الصين تبذل ما في وسعها من أجل حماية السلامة الصحية لكل شعوب العالم"، مؤكدان أن بكين تدرك المسؤولية الملقاة على عاتقها.

    وأكد لياو ليتشيانغ، أن بلاده على استعداد للتبادل والتعاون مع مصر وكافة دول العالم لمكافحة فيروس كورونا، مشددا على حرص الصين على حماية التبادل الطبيعي بين البلدين من التأثر بسبب فيروس كورونا.

    وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها جديدا اليوم الأحد، بشأن فيروس كورونا، وأكد على تشديد الرقابة الصحية وفق أعلى المعايير على منافذ دخول البلاد لمواجهة كورونا.

    واجتمع السيسسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة هالة زايد، اليوم الأحد، وأكد على مواصلة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة، والقيام بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة.

    وقال المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، إن "الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا المستجد، وخطة وزارة الصحة الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني".

    وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 87470 شخصا، توفي منهم 2990 شخصا، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد.

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    مصر, فيروس كورونا, الصين
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