اكتشاف مدخل سري داخل البرلمان البريطاني أخفي قبل 400 عام... فيديو

أعلن البرلمان البريطاني اكتشاف ممر سري داخل بناء البرلمان، لم يتم رصده سابقا، أخفي قبل أكثر من 400 عام.

ونشر البرلمان البريطاني بتاريخ 26 فبراير/شباط، مشاهد للعثور على مدخل سري داخل البرلمان، بني في القرن السابع عشر، وأخفي حتى يومنا هذا.

ونشرت وكالة "سي إن إن" مشاهد من داخل البرلمان البريطاني تظهر وجود باب سري خلف أحد الجدران، يستطيع الأشخاص العبور منه إلى مدخل سري.

وبحسب مشاهد الفيديو فقد تم إخفاء الباب بطريقة ذكية ضمن الجدران الخشبية للبرلمان، مايجعل إمكانية ملاحظته بالغة في الصعوبة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا المدخل بني لتتويج الملك تشارلز الثاني عام 1661، حيث استخدمه للدخول والخروج خارج البرلمان بطريقة سرية، وتم إخفاؤه بعد هذا الحدث إلى يومنا هذا.