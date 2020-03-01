إيطاليا... ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 34 حالة و1577 مصابا

أعلنت هيئة الحماية المدنية الإيطالية ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 34 حالة وارتفاع عدد المصابين إلى 1577.

روما -سبوتنيك. وقال رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا 1577 شخصا بينما بلغ عدد الوفيات 34 حالة".

وأضاف بوريلي "ارتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا الفيروس في البلاد إلى 83 شخصا".

وكان بوريلي قد أعلن أمس أن "حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا بلغت 29 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 1049 وتأكد شفاء 50 شخصا".

وأوقف عدد من الدول الرحلات إلى إيطاليا على خلفية تفشي المرض هناك.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/كانون الثاني.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.