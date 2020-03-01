فرنسا تعلن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا لـ130 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 130 مصابا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال أمين عام الصحة جيروم سالومون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية: "لدى فرنسا 130 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا و12 حالة شفاء، و2 من المتوفين".

وأكد سالومون: "نبذل كل ما في وسعنا لإبطاء انتشار الفيروس".

وكان جيروم سالومون، قد صرح أمس "سجلنا لغاية هذه اللحظة 100 حالة إصابة بفيروس كورونا ضمنهم 86 شخصا ما زالوا يخضعون للعلاج و12 شخصا تعافوا من المرض وشخصين توفيا".

وبهدف الحد من انتشار الفيروس أعلنت السلطات الفرنسية عن سلسلة إجراءات احترازية منها منع التجمعات في المناطق حيث ينتشر الوباء حتى إشعار آخر، علاوة على قرار السلطات إغلاق بعض المدارس في المناطق المعنية، ودعوة السكان لتجنب التنقل واتخاذ أقصى درجات الحيطة.

يذكر أنه منذ تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين قبل نحو شهرين، حاولت السلطات الفرنسية اتخاذ تدابير للحيلولة دون الانتشار السريع للفيروس على أراضيها، وقد نجحت بذلك نسبيا، لكن المعادلة تغيرت لاحقا، فأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الخميس الماضي، عن "ارتفاع ملحوظ" في عدد المصابين بكورونا.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 87470 شخصا، توفي منهم 2990 شخصا، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد.