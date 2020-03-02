منظمة الصحة العالمية تؤكد انتقال فيروس كورونا من الصين إلى 64 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.

موسكو- سبوتنيك. وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة".

وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

WHO has shipped #COVID19 laboratory testing equipment to 93 countries.



WHO Situation Report https://t.co/P582M8580W#coronavirus pic.twitter.com/jwaoZ1tQFn — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 2, 2020

وتسعى دول العالم جاهدة لتطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه.

هذا وبادرت الكثير من الدولة، بإجلاء مواطنيها من الصين مركز انتشار الفيروس ومن إيران وإيطاليا حيث سجلت إصابة عدد كبير من الحالات، ومنعت دول أخرى دخول أراضيها بسبب فيروس كورونا.