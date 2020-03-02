نسبة التصويت في الانتخابات العامة الإسرائيلية بلغت 71 بالمئة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن نسبة التصويت في الانتخابات العامة 2020 بلغت 71 بالمئة، وهي أعلى بـ1.2 بالمئة من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي حيث بلغت 69.8 بالمئة.

موسكو – سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان: "نسبة التصويت في الانتخابات العامة 2020 بلغت 71% وهي أعلى بـ 1.2% عما كانت عليه في الانتخابات السابقة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي حيث بلغت 69.8%".

هذا أعلنت مفوضية الانتخابات في إسرائيل، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست مساء الاثنين وبدء فرز الأصوات.

كانت استطلاعات أولية للانتخابات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أظهرت تقدم رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتانياهو، على خصمه بيني غانتس.

وبحسب موقع "تايمز أو إسرائيل"، بينت الاستطلاعات الأولية أن حزب الليكود قد يحصل على ما بين 37 مقعدا إلى 36 مقعدا في الكنيست، مقابل 33 إلى 32 لتحالف أزرق أبيض بقيادة الجنرال السابق غانتس.

وفقا للاستطلاعات ذاتها، ستحصل الكتلة اليمينية على 60 مقعدا، وستكون بحاجة إلى مقعد واحد لتشكيل الحكومة مع 61 نائبا، من أصل 120 في الكنيست.

وتوقعت الاستطلاعات حصول حزب غانتس "كحول لفان" (أزرق أبيض) مع حلفائه من أحزاب اليسار والوسط الصهيوني على ما بين 52 إلى 54 مقعدا.

كما سيحصل حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان اليميني العلماني على ستة إلى ثمانية مقاعد.

وستحصل "القائمة الموحدة" للأحزاب العربية الإسرائيلية على 14 إلى 15 مقعدا، وهي أعلى حصيلة للعرب.