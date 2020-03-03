الصين تكشف عن 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 2743.

بكين – سبوتنيك. وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 2743، وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 80 ألف و151 حالة، وشفاء 47204 حالة بعد العلاج".

كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.

وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة".

وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتسعى دول العالم جاهدة لتطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه.

هذا وبادرت الكثير من الدولة، بإجلاء مواطنيها من الصين مركز انتشار الفيروس ومن إيران وإيطاليا حيث سجلت إصابة عدد كبير من الحالات، ومنعت دول أخرى دخول أراضيها بسبب فيروس كورونا.