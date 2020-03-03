تسجيل
22:20 GMT04 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    بهرام قاسمي

    بهرام قاسمي: من يستخدم "كورونا" كسلاح سياسي ضد إيران هو مجرم

    facebook.com
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    فيروس كورونا (92)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202003031044743727-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/

    وصف بهرام قاسمي، السفير الإيراني في باريس، من يستخدمون فيروس "كورونا" الجديد كسلاح سياسي ضد إيران بـ"المجرمين".

     

    وقال قاسمي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "أولئك الذين يستغلوا حياة الناس وفيروس كورونا سلاحا سياسيا ضد إيران، مجرمون سواء شاؤوا أم أبوا".

    اجراءات لمواجهة فيروس كورونا في إيران
    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    مسؤول إيراني: 4.1% من إصابات كورونا في إيران تؤدي إلى الوفاة
    وتابع قائلا "مكافحة فيروس كورونا لا تقتصر على دولة معينة أو مركز خاص، وهذه المكافحة والسيطرة على الفيروس بحاجة إلى إجماع عالمي وتعاون شامل".

    واستمر قاسمي بقوله "الذين يحولون حياة الناس وفيروسا مثل كورونا إلى سلاح سياسي ضد إيران، إنما هم من المجرمين شاؤوا أم أبوا".

    وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قد قال في مؤتمر صحفي عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، إن بعض إمبراطوريات إعلامية، تسعى عامدة للمساس بالجهود الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا، مضيفا "من ضمن مسؤولياتنا إحباط هذه الدعايات الإعلامية السيئة ضد البلاد".

    وتابع "البعض يوحي للأسف وكأن إيران هي مصدر هذا الفيروس، ويقومون بفبركة وعرض إحصائيات مزيفة، ويدّعون بأنهم إيرانيون وناطقون بالفارسية".

    أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 66 حالة، مجددة الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل.

    ​وذكر مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، في مؤتمر صحفي، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501، وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291"، مشيرا إلى اكتشاف "523 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية".

    زكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.

    وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8 آلاف و774 في 64 دولة".

    وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

    وتسعى دول العالم جاهدة إلى تطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يواصل تفشيه.

    الموضوع:
    فيروس كورونا (92)

    انظر أيضا:

    في ظل تفشي فيروس كورونا... تحديد مصير العام الدراسي في العراق
    خوفا من "كورونا"... "تويتر" تدعو جميع موظفيها للعمل من المنزل
    صحيفة: بابا الفاتيكان يخضع لفحص فيروس "كورونا"
    بسبب اتخاذ إجراءات خاصة... مشاهد غير مسبوقة داخل الحرم المكي
    اليمن... هروب أول حالة إصابة بـ"كورونا" من المستشفى
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الخارجية الإيرانية, بهرام قاسمي, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    "الماكياج العسكري"... مسابقة جمال بين عسكريات روسيا
    اتفاق سلام بين أمريكا وأفغانستان
    بعد توقيع اتفاق السلام... غارة جوية أمريكية على طالبان
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك