طهران تطلب المساعدة من موسكو في مكافحة فيروس كورونا

أعلن سفير إيران لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الثلاثاء، أن طهران طلبت من موسكو المساعدة في مكافحة فيروس "كورونا" الجديد.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كانت إيران قد طلبت مساعدة من روسيا لمكافحة تفشي فيروس كورونا: "نعم أجريت محادثات بهذا الشأن".

وأضاف السفير الإيراني: "نحن نرحب بالمساعدة الإنسانية من جميع البلدان، بما في ذلك من حلفائنا".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 66 حالة، مجددة الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل.

​وذكر مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، في مؤتمر صحفي، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501، وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291"، مشيرا إلى اكتشاف "523 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية".

زكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.

وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8 آلاف و774 في 64 دولة".

وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتسعى دول العالم جاهدة إلى تطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يواصل تفشيه.