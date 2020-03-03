إصابة ستة بحارة في التدريبات بكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إصابة ستة أشخاص من القوات البحرية أثناء التدريبات بالقرب من الساحل الجنوبي للبلاد.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية: "أصيب البحارة جراء انفجار قنبلة يدوية على قارب دورية مضاد للغواصات. أسباب الانفجار غير معروفة.

وأضافت البحرية: "أوقفت القوات البحرية على الفور جميع التدريبات على الشاطئ وعلى الماء وتحقق في أسباب الحادث"، حسب وكالة "يونهاب".

تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى، أصيب اثنان منهم بجروح خطيرة.