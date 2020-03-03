"الدفاع التركية" تعلن إسقاط مقاتلة من طراز إل-39 تابعة للجيش السوري

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مقاتلة للجيش السوري من دون أن تذكر مكان إسقاطها بالتحديد.

وقالت الوزارة، بحسب وكالة "الأناضول"، "تم إسقاط طائرة حربية من طراز إل-39 تابعة للنظام [السوري] كجزء من عملية درع الربيع الناجحة".

#عاجل | الدفاع التركية تعلن إسقاط طائرة للنظام السوري من طراز L-39 في إطار عملية درع الربيع — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 3, 2020

​وكانت وكالة "سانا" الرسمية السورية قد أعلنت، في وقت سابق، أن القوات التركيّة استهدفت إحدى الطائرات السورية الحربية في منطقة إدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، "استهدفت قوات النظام التركي الإرهابي إحدى طائراتنا الحربية خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب".

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت أمس الاثنين، مقتل جندي تركي، بقصف للجيش السوري، في إدلب.

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.