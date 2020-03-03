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    فيروس كورونا - سئول، كوريا الجنوبية فبراير 2020

    المصابون بكورونا في كوريا الجنوبية يتجاوز عددهم 5 آلاف حالة

    © AFP 2020 / Yonhap
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    ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 5 آلاف حالة منذ ظهور المرض في البلاد يوم 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

    وبحسب مركز تدابير الحجر الصحي، اليوم الثلاثاء، فأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 5,186 حالة اعتبارًا من الساعة 4 عصرًا.

    فيروس كورونا - تيغو، كوريا الجنوبية فبراير 2020
    © AFP 2020 / Yonhap
    كوريا الجنوبية تسجل إصابة 123 حالة جديدة بفيروس "كورونا"

    وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هذا الرقم يمثل زيادة بـ374 حالة عن عدد الحالات المؤكدة حتى منتصف ليلة يوم أمس، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 29 حالة، كما وصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 34 حالة.

    وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات المؤكدة اعتبارًا من منتصف ليلة يوم أمس في جميع أنحاء البلاد بلغ 3.601 حالة في "دايغو"، و685 حالة في إقليم "كيونغ سانغ الشمالي"، و98 حالة في "سيئول"، و94 حالة في إقليم "كيونغ كي"، و90 حالة في "بوسان"، و81 حالة في إقليم "تشونغ تشيونغ الجنوبي"، و64 حالة في إقليم "كيونغ سانغ الجنوبي"، و20 حالة في كل من إقليم "أولسان" وإقليم "كانغ وون"، و14 حالة في "دايجون"، 11 حالة في كل من "كوانغ جو"، وإقليم "تشونغ تشيونغ الشمالي"، و7 حالات في "إنتشون"، و7 حالات في إقليم "جولا الشمالي"، و5 حالات في إقليم "جولا الجنوبي"، و3 حالات في جزيرة "جيجو"، وحالة واحدة في "سيجونغ".

    ولفت المركز إلى أن عدد حالات الإصابة المرتبطة بكنيسة شينتشونجي اعتبارا من منتصف ليلة يوم أمس وصل إلى 2,698 حالة، وهو ما يمثل أكثر من 56.1% من إجمالي حالات الإصابة في البلاد.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار كوريا الجنوبية, كوريا الجنوبية, فيروس كورونا
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