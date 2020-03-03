إيران: تنفيذ حكم إعدام رجل دين قريبا

أعلنت السلطات القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، أن "حكم الإعدام سينفذ قريبا في حق رجل دين بعد إدانته بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية".

وفي شأن آخر، قال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، إن "موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف بصحة جيدة وذلك بعدما أصدر زوجها بيانا، يوم السبت الماضي، يقول إنه يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا أثناء وجودها في السجن"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وقال: "تحققنا مما يتعلق بالسيدة نازانين زاغاري راتكليف وهي بصحة جيدة. تواصلت مع أسرتها أمس وأبلغتهم أنها بصحة جيدة".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 66 حالة، مجددة الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل.

​وذكر مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501، وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291"، مشيرا إلى اكتشاف "523 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية".