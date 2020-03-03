بيسكوف: اجتماع بوتين وأردوغان وروحاني سيعقد بعد تنسيق مواعيد الرؤساء

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني موجود على جدول الأعمال، وسيتم الاجتماع بعد تنسيق جداول أعمال الرؤساء الثلاثة.

وقال بيسكوف: "في الواقع، تم الحديث عن احتمال عقد مثل هذا الاجتماع خلال حديث رئيسنا مع رئيس إيران روحاني. لم يتم تنسيق المواعيد بشكل كامل للرؤساء الثلاثة - الرئيس بوتين وأردوغان وروحاني. وبالتالي، فهو على جدول الأعمال، وعندما يتم تنسيق المواعيد، سيعقد".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم عقد اجتماع مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة، ولم يتم الاتفاق على هذه الصيغة.

وقال بيسكوف: "لا، الرئيس ليس لديه خطط لعقد مثل هذا الاجتماع".