"فايزر" قد تعالج فيروس "كورونا"

صرحت شركة "فايزر" المصنعة للعقاقير الطبية، أمس الاثنين، أنها حددت بعض المركبات المضادة للفيروسات التي طورتها الشركة، ومن الممكن أن تثبط فيروس "كورونا" المستجد، وأنها تتواصل مع طرف ثالث لفحص المركبات.

وذكرت الشركة أنها تأمل أن تحصل على نتائج الفحص، بنهاية شهر مارس/ آذار الجاري، ومعرفة ما إذا كان أي من المركبات ينجح، وإنها تأمل في اختبارات المركبات بحلول نهاية العام، بحسب وكالة "رويترز".

وكان مايكل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في "فايزر"، أحد مسؤولي شركات الدواء الذين اجتمعوا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.

يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أمس الاثنين، بشأن إمكانية التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد بحلول هذا الصيف أو الخريف.

وأضاف بنس، مساء الاثنين، خلال مؤتمر صحفي: "اللقاح قد لا يتوفر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفراً بحلول الصيف أو بداية الخريف".

وأشار إلى أنه "تم استخدام عقار ريميدسفير الذي تنتجه شركة "غيلياد ساينسيز" لمعالجة مصاب في الولايات المتحدة كجزء من التجارب الطبية، كما أن هذا المضاد للجراثيم أدرج ضمن التجارب والجهود التي تقوم بها دول آسيوية لمكافحة الفيروس".

والأحد الماضي، أصدرت إدارة الغذاء والدواء والأمريكية "FDA" ترخيصا يندرج تحت بند "الطوارئ العاجلة"، لاعتماد تقنية جديدة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 2743.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.

وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة".

وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتسعى دول العالم جاهدة لتطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه.

هذا وبادرت الكثير من الدولة، بإجلاء مواطنيها من الصين مركز انتشار الفيروس ومن إيران وإيطاليا حيث سجلت إصابة عدد كبير من الحالات، ومنعت دول أخرى دخول أراضيها بسبب فيروس كورونا.