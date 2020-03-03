انخفاض مبيعات التذاكر السياحية إلى تركيا بنسبة 10 % وسط تفاقم الوضع في سوريا

أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد وكالات السفر، المدير العام لشبكة وكالات السفر "الفيل الزهري"، ألكسان مكرتشيان، أن تفاقم الوضع في سوريا أدى إلى انخفاض الطلب على الوجهة السياحية التركية خلال الأيام القليلة الماضية، بنحو 10 %.

موسكو - سبوتنيك. وقال مكرتشيان لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "حتى الآن، انخفضت مبيعات الرحلات إلى تركيا بحوالي 10 بالمئة، مقارنة بالمؤشرات التي توقعنا الحصول عليها. وحتى 27 شباط/ فبراير، قبل تفاقم الوضع في سوريا، بيعت الرحلات إلى تركيا بشكل جيد".

هذا وتفاقم الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو هيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا) هجومًا واسع النطاق على مواقع قوات الحكومة السورية في 27 شباط/فبراير. ورد الجيش السوري على النار، ما أدى وإلى مقتل عسكريين أتراك، عزت وزارة الدفاع الروسية سقوطهم إلى تواجدهم غير المبرر في الأماكن التي يشن منها الإرهابيون هجماتهم، ما أدى لتصعيد الوضع أكثر في إدلب السورية وتبادل الهجمات بين العسكريين الأتراك وأفراد الجيش السوري.