الصين تقرر إخضاع القادمين من كوريا الجنوبية واليابان وإيران وإيطاليا للحجر الصحي

أعلنت الصين أنها ستخضع القادمين من الدول التي تفشى فيها فيروس كورونا للحجر الصحي.

قالت تشن بي مساعدة الأمين العام لحكومة بلدية بكين، اليوم الثلاثاء، إن جميع المسافرين القادمين للمدينة من كوريا الجنوبية واليابان وإيران وإيطاليا، وهي دول تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا، سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما، بحسب "رويترز".

وأعلنت شنغهاي في وقت سابق أنها ستلزم أيضا المسافرين الذين زاروا في الآونة الأخيرة بلدانا "بها أوضاع خطيرة نسبيا فيما يتعلق بالفيروس" بالانعزال لمدة 14 يوما لكنها لم تذكر البلدان بالاسم.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 2743.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 2743، وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 80 ألف و151 حالة، وشفاء 47204 حالة بعد العلاج".

والصين تعتبر مصدر فيروس كورونا، منذ نهاية ديسمبر الماضي، إذ اعتبرت مدينة ووهان الصينية مصدر الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.