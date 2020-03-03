اليونان تصف تصريحات أردوغان حول المهاجرين بالخاطئة والكاذبة

دحض الناطق الرسمي باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتاس، اليوم الثلاثاء، التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن أفراد حرس الحدود اليوناني قتلوا اثنين من المهاجرين على الحدود.

أثينا - سبوتنيك. وكتب بيتاس على موقعه في شبكة تويتر: "قوات حرس الحدود اليونانية لم تطلق النار على أي شخص حاول الدخول إلى اليونان بطريقة غير شرعية. والأمر لا يعدو كونه مجرد معلومات مغلوطة جسيمة ومتعمدة: أخبار مزيفة".

وكان أردوغان قد قال في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، إن الجيش اليوناني قتل اثنين من المهاجرين وجرح آخر أثناء محاولتهم عبور الحدود التركية اليونانية.

يذكر أنه بعد تفاقم الوضع في إدلب السورية، ذكرت تركيا أنها لم تعد قادرة على كبح جماح تدفق المهاجرين واللاجئين، وفتحت حدودها مع الاتحاد الأوروبي، ليتدفق على إثرها آلاف المهاجرين نحو اليونان، التي تجمع على حدودها مئات الضباط والشرطة من حرس الحدود، تساندهم وحدات الجيش، لمنع تسلل المهاجرين إلى أراضيها.

وفقا للبيانات الأولية، تم إيقاف أكثر من 24 ألف محاولة لانتهاك الحدود في الأيام الثلاثة الماضية، منذ يوم الجمعة، وتم اعتقال 183 شخصا.

هذا وفي عام 2016، وافق الاتحاد الأوروبي مع تركيا على خطة مشتركة لمكافحة أزمة الهجرة تنص على تقديم المساعدة المالية إلى أنقرة لاستقبال اللاجئين، وعودة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى اليونان من الأراضي التركية إليها، واستقبال المهاجرين السوريين القانونيين في الاتحاد الأوروبي من تركيا على أساس واحد مقابل واحد.

إلا أن أردوغان اتهم الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق، بالتقصير في المساعدة المالية بموجب اتفاقية الهجرة.