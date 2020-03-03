خامنئي يدعو المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الخاصة للوقاية من كورونا

دعا المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات وتوجيهات المسؤولين بخصوص الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

ووجه خامنئي الشكر والتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وكوادر طبية، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

ودعا المرشد الأعلى جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها إلى وضع إمكاناتها لسد احتياجات وزارة الصحة التي تقف في الخط الأول لمكافحة هذا المرض، مضيفا أن "القوات المسلحة والمؤسسات المرتبطة بمكتب القيادة تلقت الأوامر أيضا للقيام بواجباتها".

وأعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 2336 حالة والوفيات إلى 77 شخصا.

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي اليوم، "ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا [المستجد] في البلاد إلى 2336 وعدد الوفيات إلى 77 حالة وفاة"، لافتا إلى تسجيل 835 إصابة جديدة ووفاة 11 شخصاً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضح أن عدد المتعافين حتى الآن وصل إلى 435 شخصا.