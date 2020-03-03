ظريف يشكر منظمة الصحة العالمية و"الدول الصديقة" على تضامنهم مع إيران

قدم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الشكر لمنظمة الصحة العالمية و"الدول الصديقة" على تضامنهم مع بلاده.

وأشار الوزير الإيراني إلى بعض المعدات العاجلة التي يحتاجها المصابون بفيروس كورونا.

وقال ظريف، في تغريدة على موقع "تويتر"، "أشكر منظمة الصحة العالمية والدول الصديقة لتضامنها معنا في مكافحة كوفيد19".

Grateful to @WHO & friendly nations for solidarity in fighting #COVID19—in face of US #EconomicTerrorism, which has endangered Iranian patients.



Urgent need in Iran for:



- N95 Face & 3-Layer Masks

- Ventilators

- Surgical Gowns

- Coronavirus Test Kits

- PPF

- Face/Body Shields — Javad Zarif (@JZarif) March 2, 2020

​وتابع "على الرغم من الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الذي عرض حياة المرضى الإيرانيين للخطر. هناك حاجة عاجلة في إيران إلى هذه المعدات:

- كمامات N95 وكمامات ثلاثية الطبقات

- جهاز تنفس اصطناعي

- وزرات جراحية

- أجهزة فحص فيروس كورونا

- أغطية واقية

- واقي الوجه والجسم".

وأعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 2336 حالة والوفيات إلى 77 شخصا.

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي اليوم، "ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا [المستجد] في البلاد إلى 2336 وعدد الوفيات إلى 77 حالة وفاة"، لافتا إلى تسجيل 835 إصابة جديدة ووفاة 11 شخصاً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضح أن عدد المتعافين حتى الآن وصل إلى 435 شخصا.