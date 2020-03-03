تفاصيل جديدة عن أول إصابة بكورونا في أوكرانيا

أكد إيغور كوزين، القائم بأعمال رئيس مركز الصحة العامة في وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال كوزين حسب ما أعلنته "رويترز" إن المصاب نُقل إلى المستشفى يوم السبت في مدينة تشيرنيفتسي غربي البلاد وكان عائدا إلى أوكرانيا من إيطاليا عبر رومانيا.

من جهته عبر، فيكتور لياشكو، مساعد وزير الصحة للصحفيين في إفادة صحفية أن الرجل في حالة مستقرة وإن زوجته عزلت نفسها طواعية في المنزل.

وأضاف: "أمس أبلغتكم أن لدينا أربع حالات مشتبه بها واليوم تأكدنا من إصابة إحداها".

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء، شفاء 47204 حالة بعد العلاج.