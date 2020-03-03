رئيس وزراء بريطانيا: الجيش قد يتدخل لمواجهة كورونا ونعد للاحتمالات الأسوأ

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإعلام والبريطانيين على وسائل التواصل إلى توخي الدقة فيما ينشر عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة رويترز، قال جونسون، في مؤتمر صحفي للحكومة البريطانية للحديث عن مواجهة تفشي كورونا، إن السلطات البرطانية على أهبة الاستعداد، وتسعى إلى توفير رعاية صحية كريمة لكل البريطانيين في مواجهة كورونا، مشددا على أن الجيش سيدعم جهود مكافحة انتشار الفيروس عند الحاجة.

وأضاف "نعد للاحتمالات الأسوأ في مواجهة تفشي كورونا، ونحن بحاجة إلى شهرين على الأقل كي نعرف حجم انتشاره وخطورته، وقد نلجأ إلى منع التجمعات وإغلاق المدارس كإجراء احترازي في مواجهة الفيروس".

وقال إنه من المحتمل أن نرى عددا أكبر للإصابات بكورونا في بريطانيا، وأن تغيب خـُمس القوى العاملة.

ودعا المواطنين البريطانيين إلى اتباع الإرشادات الصحية المعلنة في مواجهة الفيروس، لافتا إلى أن مؤشرات الشفاء على المستوى العالمي مبشرة جدا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قال إن الحكومة مستعدة لتراجع اقتصادي محتمل بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن أسس الاقتصاد قوية.

وسجلت المملكة المتحدة حتى الآن 40 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس، وحذر جونسون من أنه قد تحدث زيادة كبيرة.

وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لا شك أن شيئا مثل وباء واسع ستكون له كل أنواع العواقب، وهناك دائما احتمال لتراجع اقتصادي أيضا وأنتم ترون ذلك حول العالم... ونحن مستعدون لذلك".

وأضاف قائلا: "لكن لا تنسوا أن أسس اقتصاد المملكة المتحدة قوية جدا".