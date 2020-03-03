إسرائيل... النتائج الأولية تشير إلى عدم تمكن أي تحالف من تشكيل الحكومة

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ23 بعد فرز نحو 90% من الأصوات، حصول كتلة اليمين على 59 مقعدا، فيما ارتفع عدد مقاعد القائمة المشتركة الممثلة للفلسطينيين داخل إسرائيل إلى 15 مقعدا.

القدس - سبوتنيك وبحسب لجنة الانتخابات الإسرائيلية، ووفقا للنتائج الرسمية المرحلية التي أعلن عنها صباح اليوم الثلاثاء، "حصل حزب (الليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو على 36 مقعدا، بينما تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بنيامين غانتس على 32 مقعدا والقائمة المشتركة 15 مقعدا، و"شاس"- 10 مقاعد، و"هدوت هتوراه"- 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو"- 7 مقاعد، وتحالف "العمل - غيشير- ميرتس"- 7 مقاعد، وتحالف أحزاب اليمن المتطرف "يمينا"- 6 مقاعد، بينما حزب "عوتسما يهوديت" لم يتجاوز نسبة الحسم".

بهذه النتائج المرحلية يحصل معسكر نتنياهو على59 مقعدا، فيما معسكر غانتس (أزرق أبيض وتحالف العمل - ميرتس) على 39 مقعدا، يعني عدم حصول أي تحالف على واحد وستين مقعدا في الكنيست لتمكنه من تشكيل الحكومة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنه "تم فرز وفحص 81% من الأصوات في مختلف صناديق الاقتراع، حيث تمت المصادقة على النتائج وعملية الفرز".

وصادقت لجنة الانتخابات على مجمل الأصوات التي تم فرزها في 8275 صندوق اقتراع، إذ صادقت اللجنة على 3329821 من الأصوات بعد فرزها وفحصها.