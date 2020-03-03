خبير: نتنياهو لن يقدم على ضم غور الأردن

قال الخبير في الشأن الإسرائيلي بمركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية، دكتور سعيد عكاشة، اليوم الثلاثاء، إن جبهة اليمين والأحزاب المؤيدة للاستيطان، مثل "يمينا" و"البيت اليهودي" راهنت على وعد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بضم المستوطنات بعد الانتخابات، وقد جرى حشد لليمين بشكل أتاح تحييد اتهامات الفساد التي تواجه نتنياهو بعد أسبوع من إعلان النتائج.

وحول تشكيل ائتلاف حاكم، أشار عكاشة في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن "التوقعات ترجح حصول جبهة اليمين على 59 أو 60 مقعدا، لكن تبقى مشكلة الحصول على صوت واحد يرجح كفة اليمين قائمة، وحتى إذا حصل عليها ستكون حكومة ضيقة وعرضة للابتزاز من الأحزاب اليمينية، التي تضغط دائما للحصول على مكاسب فئوية لن ترضي الشارع، مع احتمال سقوط الحكومة برمتها حال خروج نائب واحد".

وأوضح الخبير أنه "من غير المرجح أن تذهب إسرائيل لانتخابات رابعة، وتبقى فرصة إقامة الحكومة قائمة، لكنها تواجه تحديين، أولهما سيكون إذا ظهرت أدلة قوية تدين نتنياهو بالفساد منذ بداية محاكمته، والآخر هو تعرض الحكومة إلى ابتزاز مستمر يمكن أن يظهر في توزيع الحقائب الوزارية وفي مطالب الأحزاب المشاركة".

وأكد سعيد عكاشة، أن نتنياهو لن يقدم على ضم غور الأردن، وفق تصريحه الأخير، إذ أن "الموقف الأمريكي واضح في هذا الشأن بأنه لا ضم لغور الأردن دون مفاوضات، وإذا قام نتنياهو بهذه الخطوة دون اتفاق مع الولايات المتحدة، فسيدخل في صدام مع الإدارة الأمريكية، وهو ما يتفاداه نتنياهو بشكل كبير، خاصة إنه في لحظة ضعف نتيجة المحاكمة، وأيضا من شأن ذلك أن يزيد من الأزمات داخل كتلة اليمين في إسرائيل".

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن إحلال السيادة على غور الأردن قريبا.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف نتنياهو خلال خطاب له من مقر حزب الليكود، بعد استطلاعات رأي رجحت فوزه حزبه بالانتخابات الإسرائيلية، "سنجد حلا أيضا للتهديد الإيراني ضد دولة إسرائيل وهذه بعض من وعودنا وسوف أعمل على تنفيذها".

وكان رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عبر عن ثقته باعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بما أسماه "سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".

كما أكد أن إسرائيل بدأت في رسم خرائط لتنفيذ خطتها لضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية.