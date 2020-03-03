بعد منع السلام بالأيدي بسبب كورونا... الصينيون يبتكرون طريقة جديدة للمصافحة

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد طريقة مصافحة مبتكرة، يستخدمها الصينيون، في مدينة ووهان، مشيرة إلى أن الهدف منها هو مواجهة خطر انتشار الفيروس.
ويظهر الفيديو، شخص ينزل من سيارة، ويتجه لتحية مجموعة من أصدقائه، عن طريق تبادل وضع الأرجل بطريقة متبادلة، على غرار المصافحة بالأيدي.
وتهدف تلك الطريقة إلى التقليل من خطر انتقال الفيروس عن طريق التلامس المباشر بالأيدي، الذي يعد إحدى وسائل انتقال المرض.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 91313 شخصا، توفي منهم 3117 شخصا، فيما شفي حتى الآن 48124 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين.
وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم، منها دول أوروبية بينها ألمانيا، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 150 مصابا.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
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