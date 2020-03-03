الكرملين: بوتين وميركل يؤكدان أهمية التزام أطراف النزاع في ليبيا بوقف العمليات العسكرية

أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدا في اتصال هاتفي على أهمية التزام أطراف النزاع في ليبيا بوقف العمليات العسكرية.

وجاء في بيان الكرملين "في تبادل للآراء حول الوضع في ليبيا، تم التأكيد على ضرورة التزام أطراف النزاع بوقف الأعمال القتالية وتنفيذ قرارات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير".

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على ضرورة مواصلة الاتصالات.

في غضون ذلك، أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، استهداف منصات دفاع جوي تابعة لتركيا في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية فسيبوك، إن "الأصوات ناجمة عن انفجار منصات الدفاع الجوي التابعة للغزو التركي والتي تم استهدافها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية".

من جانبه، قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس الإثنين، "إن الحكومة ستنتقل من خانة الدفاع عن العاصمة طرابلس إلى خانة الهجوم"، وذلك بعد نحو 11 شهرا من بدء قائد القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر المعركة للسيطرة على العاصمة.

هذا وشهد محيط العاصمة طرابلس تكثيفا للقصف في الأيام القليلة الماضية، وأدى القصف مرارا لإغلاق مطار معيتيقة وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة وتسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني.

ويعد هذا التصعيد الأخطر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار يوم 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.