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00:41 GMT04 مارس/ آذار 2020
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    الوضع في إيران بسبب فيروس كورونا

    إصابة رئيس الطوارئ الإيرانية بفيروس "كورونا"

    © Sputnik . Антон Быстров
    العالم
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    الموضوع:
    فيروس كورونا (59)
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    أعلنت إيران، مساء اليوم الثلاثاء ، إصابة رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، بفيروس "كورونا" الجديد.

    وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس": "لقد أصيب كوليوند، رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، أيضا بفيروس كورونا".

    وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي في تصريح أدلى به لمراسل وكالة أنباء "فارس" إن الاختبار الذي اجري لرئيس منظمة الطوارئ بيرحسين كوليوند كان إيجابيا، حيث ثبت إصابته بفيروس كورونا، إلا ان حالته الصحية العامة جيدة.

    البرلمان الإيراني
    © REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITE
    إيران تعلن ارتفاع عدد نواب البرلمان المصابين بـ"كورونا" إلى 23 شخصا
    وكان البرلمان الإيراني، قد أعلن اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 23 برلمانيا.

    وأوضح نائب البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، في اجتماع مع الصحفيين، أن "المصابين كانوا على تواصل مباشر مع الناس في المدن وحملوا الفيروس من مناطق مختلفة في البلاد".

    ونصح مصري، النواب المنتخبين حديثا بقطع تواصلهم مع الناس في الوقت الراهن، حتى "لا يصابوا بالفيروس ويتضرروا" وخاصة في أيام عيد النيروز الموافق 21 مارس/ آذار.

    كما أعلنت طهران، أمس، وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد جراء إصابته بفيروس "كورونا" الجديد.

    وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، "توفى محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام عقب إصابته بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن هذا يأتي بعد يوم من وفاة والدته في أحد مسشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس.

    وأعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 2336 حالة والوفيات إلى 77 شخصا.

    الموضوع:
    فيروس كورونا (59)

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    إيران تعلن ارتفاع عدد نواب البرلمان المصابين بـ"كورونا" إلى 23 شخصا
    الكلمات الدلالية:
    الحكومة الإيرانية, هيئة الطوارئ الإيرانية, فيروس كورونا, إيران
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