واشنطن تعلن تقديم مساعدات إضافية إلى "الشعب السوري" بقيمة 108 ملايين دولار

أعلنت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، اليوم الثلاثاء، عن تقديم 108 ملايين دولار كمساعدات إضافية إلى الشعب السوري.

القاهرة -سبوتنيك. وقالت كرافت في بيان: "يسر إدارة ترامب أن تعلن اليوم عن تقديم 108 ملايين دولار إضافية من المساعدات الإنسانية الأمريكية لشعب سوريا".

وأضافت كرافت أنه إلى الآن ومنذ بداية الأزمة: "تبرعت الولايات المتحدة بأكثر من 10 مليارات دولار".

وطالبت المندوبة الدول الأخرى بالانضمام "إلى هذا الجهد".