ألمانيا تلغي معرضا للكتاب بسبب فيروس كورونا

أكد منظمو معرض ألماني كبير للكتاب في مدينة ليبزيغ، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إلغاء الحدث بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال منظمو المعرض عن قرار الإلغاء، على موقع "تويتر"، "للأسف يتعين علينا تأكيد ذلك. سوف يتم متابعة المزيد من المعلومات قريبًا".

وكان عدد زوار معرض لايبزيغ للكتاب، في العام الماضي، قد تخطى 286 ألف زائر، بحسب المنظمين.

Wir müssen das leider bestätigen. Weitere Informationen folgen zeitnah. #lbm20 https://t.co/wYVP70FVJz — Leipziger Buchmesse (@buchmesse) March 3, 2020

​وكان معهد روبرت كوخ الألماني قد أعلنت، في وقت سابق، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 188، بعدما سجل 157 حالة أمس الاثنين.

وأضاف أن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية أعلنت عن حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية.

ولم تعلن ألمانيا أي وفاة بالفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي وينتشر بسرعة على مستوى العالم.