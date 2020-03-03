الصين تبدأ نقل مواطنيها من إيران برحلات جوية مدفوعة الثمن

أكدت سفارة الصين في إيران، اليوم الثلاثاء، أن أول طائرة لنقل المواطنين الصينيين الذين تقطعت بهم السبل سوف تصل لإعادتهم إلى بلدهم اليوم، بحسب ما كشفته وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" عن مصادر في السفارة قولها، إنه سيتم منح الأولوية للطلاب الصينيين المقيمين في مدينة قم الإيرانية، والتي تعد مركزًا لانشار فيروس كورونا الجديد.

وقال أحد الصينيين المقيمين في طهران، إن أول رحلة والتي تشغلها شركة "ساوثرن إيرلاينز" ستصل إلى العاصمة الإيرانية مساء اليوم الثلاثاء، وستسع لأكثر من مائتي راكب.

وأوضح: "ربما يكون هناك أقل من 30 طالبًا الآن. سيتم النظر بعد ذلك في ما إذا كان هناك موظفين أو رجال أعمال في الشركات الصينية في أجزاء أخرى من إيران. أول طائرة مستأجرة سوف تطير مباشرة إلى لانتشو في الصين".

واختتم: "ليست رحلة إجلاء للمواطنين الصينيين من إيران، إنها رحلة تجارية. الصينيون الذين يريدون العودة إلى ديارهم يحتاجون إلى التسجيل ودفع ثمن التذكرة".

وأعلنت إيران ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 77 شخصا، فيما بلغت الإصابات 2336 حالة

كما أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 23 برلمانيا.

وأوضح نائب البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، في اجتماع مع الصحفيين، أن "المصابين كانوا على تواصل مباشر مع الناس في المدن وحملوا الفيروس من مناطق مختلفة في البلاد".