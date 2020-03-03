رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحرب على فيروس كورونا

أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه -إن، الحرب على فيروس كورونا اليوم الثلاثاء وأمر بتوفير أسرة إضافية في المستشفيات والمزيد من الكمامات مع ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في البلاد بمقدار 974 حالة في أسوأ انتشار للمرض خارج الصين.

اعتذر مون عن نقص الكمامات ووعد بتقديم الدعم للشركات الصغيرة المتضررة في رابع أكبر اقتصاد آسيوي، وأعلنت كوريا الجنوبية ارتفاع عدد المصابين إلى 5186 وسجلت 34 حالة وفاة.

وقال في اجتماع لمجلس الوزراء "الدولة بأسرها دخلت في حرب مع هذا المرض المعدي مع وصول الأزمة في دايجو وإقليم جيونجبوك إلى أعلى مستوياتها"، بحسب مانقلت "رويترز".

وأضاف "أعرب عن أسفي الشديد للأشخاص الذين لم نتمكن من إمدادهم بسرعة بكمامات كافية مما سبب لهم الازعاج".

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 5 آلاف حالة منذ ظهور المرض في البلاد يوم 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هذا الرقم يمثل زيادة بـ374 حالة عن عدد الحالات المؤكدة حتى منتصف ليلة يوم أمس، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 29 حالة، كما وصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 34 حالة.