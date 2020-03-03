لمن صوت العرب في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية

شهدت إسرائيل، يوم أمس الاثنين، انتخابات الكنيست (البرلمان) الثالثة خلال أقل من عام، بعد تعذّر تشكيل حكومة وإنشاء تحالفات بين الأحزاب السياسية عقب الانتخابات الماضية.

ووفقا لتقارير لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية فاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتولى رئاسة حزب "الليكود" اليميني، على منافسه الرئيسي، قائد الجيش السابق، زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي، بيني غانتس.

وتمكنت القائمة المشتركة المكونة من أطر وأحزاب مختلفة من طوائف وشخصيات مختلفة من الحصول على 15 مقعدا في الكنيست لتصبح القوة الثالثة بعد حزب "الليكود" وحزب "أزرق أبيض".

في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" كشف العضو في القائمة العربية المشتركة، العضو السابق في الكنيست جمال زحالقة، لمن صوت العرب الإسرائيليون وما إذا كانت لديهم أية نوايا لمقاطعة الانتخابات بعد إعلان "صفقة القرن".

وأشار السياسي أن الغالبية العظمى من العرب في إسرائيل صوتوا لصالح القائمة المشتركة وقال: "حصلت القائمة المشتركة على أكثر من 90٪ من أصوات الفلسطينين داخل إسرائيل، وبلغت نسبة التصويت ما يقارب 68٪."

وتابع بقوله: "خاضت القائمة المشتركة الانتخابات ببرنامج يعارض صفقة القرن، لافتا إلى مقاطعة بعض الفئات للانتخابات البرلمانية منذ عشرات السنين، مبينا أن تأثيرها هامشي ويصل إلى 5٪ ليس أكثر ".

كما أشار النائب السابق إلى أن التجاهل التام للانتخابات من قبل المجتمع العربي ومعارضي "صفقة القرن" لن يؤتي بنتائج مثمرة.

وفي معرض حديثه عن أهداف القائمة المشتركة في الكنيست الجديد، أكد زحالقة أن العمل جار على صياغتها ومع ذلك، فقد تم تحديد عددا من الأهداف من قبل السياسيين العرب.

واختتم زحالقة: "القائمة المشتركة ستعمل باتجاهين، الأول سيتم خلاله التركيزعلى القضايا العامة السياسية الوطنية، والاتجاه الثاني هو قضايا المواطن الحياتية اليومية من تشغيل وتعليم ومواجهة العنف المستشري في المجتمع وقضايا الزراعة والصناعة والبنى التحتية والمواصلات وغير ذلك من القضايا. وبعد الانتهاء من فرز الأصوات سيبدأ زعيم الحزب الفائز المفاوضات لتشكيل الكنيست."