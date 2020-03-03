الكنيست الإسرائيلي يشهد حدثا الأول في تاريخ بلاده

نجحت القائمة المشتركة (عرب 48) في تعزيز حظوظها في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي جرت أمس، الاثنين.

وعقب رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، الذي حصل حزبه حتى الآن على 15 مقعدا في الانتخابات للكنيست الـ23، على النتائج، موضحا أنه الحزب الوحيد في المعارضة الذي نجح برفع حظوظه، وبفضل جمهوره.

ونقلت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم، الثلاثاء، عن لسان أيمن عودة، تهنئته "لجمهوره العربي، وأيضا الكثير من اليهود الذين دعموا المشتركة، لقد عززنا قوتنا، في شهر أبريل/ نيسان كنا 10 مقاعد واليوم 15 مقعدا، هذا أعظم إنجاز برلماني في الكنيست، ولم يكن من الكنيست عام 1949، إنجاز عظيم. بنظرنا، نحن نتقدم، لكننا لن نكتفي بهذا التقدم البطيء، يجب علينا أن نكون البديل ذي القيمة الكبيرة في الخارطة السياسية الإسرائيلية".

امرأة مسلمة محجبة تدخل الكنيست عن القائمة المشتركة، لأول مرة في تاريخ الاحتلال pic.twitter.com/vTLnXh3nli — 48 الإخبارية (@48nnews) March 3, 2020

وتطرق عودة إلى تكتل اليسار وفشل "حزب العمل- ميرتس" وقال :"هذه بداية لتقوية اليسار الحقيقي، أطالب اليساريين عدم اليأس وحتى عدم محاسبة النفس، والتفكير بشراكة وبديل قيمي غير مسبوق- سلام حقيقي، المساواة والعدل الاجتماعي للضعفاء".

وحققت القائمة المشتركة إنجازا كبيرا في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت، أمس، الاثنين، حيث أظهرت نتائج 90% من الأصوات عن حصول الأصوات القائمة المشتركة على 15 مقعدا، ونجحت القائمة بزيادة نسبة التصويت في المجتمع العربي الى 65 % وكانت بالانتخابات السابقة 59%.

وبذلك تنجح القائمة المشتركة بإدخال أعضاء جدد، وهما سيدتان، الأولى إيمان خطيب، أول نائبة عربية محجبة في الكنيست الإسرائيلي، وسندس صالح.