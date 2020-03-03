الاتحاد الأوروبي: يمكننا دعم اليونان بـ700 مليون يورو لحل أزمة المهاجرين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تقديم دعم مالي لليونان بقيمة 700 مليون يورو لحل أزمة المهاجرين، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يشارك اليونان نفس المخاوف بشأن الوضع على الحدود، بعد فتح تركيا الحدود من جانبها أمام آلاف المهاجرين للعبور إلى أوروبا.

القاهرة - سبوتنيك وقالت ديرلاين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "المخاوف اليونانية هي مخاوفنا، هذه الحدود ليست حدود اليونان فقط، بل حدود أوروبا".

وأضافت "أؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لليونان، وأنا مسؤولة تماما عن حشد الدعم اللازم للسلطات اليونانية".

وأعلنت ديرلان أن "الاتحاد الأوروبي يمكنه تقديم دعم مالي لليونان بقيمة 700 مليون يورو"، كما أشارت إلى أن الوكالة الأوروبية المعنية بمراقبة الحدود الخارجية "فرونتيكس" ستنشر فرقا إضافية لدعم السلطات اليونانية.

وأضافت أن "المهاجرين تم دفعهم بوعود زائفة إلى هذا الوضع البائس"، لافتة إلى أن "تركيا ليست عدوا، لكن البشر ليسوا وسائل لتحقيق الأهداف".