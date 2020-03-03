الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتقد إيران لعدم سماحها لخبراء بدخول موقعين نوويين

انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، اليوم الثلاثاء، لعدم سماحها بدخول مفتشي الوكالة إلى موقعين غير معلنين، وعدم الرد بالكامل على استفساراتها بشأن الأنشطة السابقة في موقع آخر معلن عنه.

وكانت "رويترز" أعلنت، أمس الاثنين، أن الوكالة الدولية تعتزم إصدار تقرير ثان، إضافة إلى تقريرها ربع السنوي بشأن أنشطة إيران النووية، منتقدة الجمهورية الإسلامية لعدم تعاونها على نحو كامل إجمالا، وعدم السماح بدخول مفتشي الأمم المتحدة لموقع أو أكثر من المواقع المعنية.

وقال التقرير الثاني للوكالة الدولية: "لم تسمح إيران بدخول الوكالة إلى موقعين..ولم تشارك في نقاشات مهمة للرد على استفسارات الوكالة المتعلقة بمواد نووية غير معلنة وأنشطة نووية ذات صلة".

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، بإطلاق آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، لكنها قالت إنها لم تنضم إلى حملة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن تفعيل الدول الأوروبية للآلية لا أساس له قانونا، وخطأ استراتيجي سياسي، فيما اتهم الرئيس الإيراني الاتحاد الأوروبي بعدم التصرف كتكتل مستقل، مطالبا بتقديم الاعتذار لطهران لعدم وفائه بعهوده.